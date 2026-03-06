Napoli, aggredisce coetaneo per motivi di gelosia: arrestato 16enne

Armato di coltello, il ragazzo ha colpito a un polso e a un fianco un altro giovane

Gli agenti dei Commissariati di Afragola e Frattamaggiore, in provincia di Napoli, hanno eseguito un fermo per tentato omicidio nei confronti di un 16enne italiano che aveva già dei precedenti. La polizia è intervenuta presso l’Ospedale San Giovanni di Dio per la segnalazione di un giovane giunto con ferite da arma da taglio. Il ragazzo ha riferito di essere stato avvicinato dal 16enne, arrivato in sella a uno scooter nei pressi dell’entrata della Villa Comunale di Crispano. Qui sarebbe stato colpito a un polso e a un fianco con un coltello.

Le indagini hanno consentito di individuare e rintracciare il presunto autore dell’aggressione. All’origine della violenza ci sarebbero motivi di gelosia. Nella giornata di oggi, all’esito della convalida, l’indagato è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere dall’autorità giudiziaria.