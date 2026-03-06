Milano, 'Ecce Vulva': l'installazione contro il ddl Bongiorno sul consenso

Una vulva crocifissa su un pannello esposto in Largo Greppi, davanti al Piccolo Teatro Strehler a Milano, nel quartiere Brera. È l’installazione ‘Ecce Vulva – Consenso crocifisso‘, ultima provocazione dell’artista e attivista, Cristina Donati Meyer, in occasione della giornata internazionale della donna. L’opera prende posizione contro il disegno di legge promosso dalla senatrice Giulia Bongiorno sulla violenza sessuale, che ha suscitato polemiche per l’eliminazione del riferimento esplicito al “consenso”, sostituito dalle nozioni di “volontà contraria” e “dissenso”. Secondo l’autrice, l’installazione denuncia “la continua messa sotto processo del corpo delle donne” e si rivolge, nelle sue intenzioni dichiarate, anche alle donne di Gaza e dell’Iran, intendendo il lavoro come atto di resistenza più ampio contro guerre, repressioni e legislazioni restrittive.