Como, tenta truffa del finto carabiniere, ma vittima lo fa arrestare

Nel pomeriggio del 5 marzo, i Carabinieri della Compagnia di Como hanno sventato una truffa ai danni di un anziano di 83 anni con l’arresto in flagranza di reato di due persone ritenute responsabili del tentato raggiro: una 25enne italiana residente in provincia di Napoli, già gravata da precedenti specifici per analoghi reati, e un 21enne tunisino residente a Salerno.

Nel corso del pomeriggio, la Centrale Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Como aveva ricevuto numerose segnalazioni da parte di cittadini relative a tentativi di truffa col metodo del “finto carabiniere”, ossia persone che, contattando telefonicamente diversi residenti della zona, qualificandosi come appartenenti all’Arma, avevano prospettato il coinvolgimento di loro familiari in vicende giudiziarie, chiedendo come risarcimento denaro o gioielli. A seguito delle varie segnalazioni della cittadinanza, la Centrale Operativa dei Carabinieri ha fatto convergere prontamente diverse pattuglie nelle zone interessate. Poco dopo, al 112 è pervenuta un’ulteriore chiamata, questa volta da parte dell’83enne, il quale ha riferito che la moglie era stata contattata al telefono da sedicenti carabinieri. Questi avevano prospettato che il marito, con la propria autovettura, fosse stato coinvolto in una rapina e, con questo pretesto, i truffatori avevano chiesto via telefono la consegna di monili d’oro posseduti, per un fantomatico confronto con quelli oggetto della “rapina”, al fine di scagionare l’uomo dalle sue presunte responsabilità. La coppia di anziani non è caduta nel raggiro e, intuito l’inganno, ha immediatamente contattato il 112.

Il tempestivo intervento dei militari dell’Arma, già presenti nella zona proprio per le molteplici segnalazioni pervenute da cittadini, ha consentito di fermare la truffatrice nei pressi dell’abitazione della vittima, mentre il complice è stato individuato poco distante. L’uomo infatti si era dato alla fuga, nascondendosi addirittura all’interno di un cassonetto dei rifiuti nel tentativo di sottrarsi al controllo dei carabinieri, ma è stato subito bloccato. Sono in corso accertamenti per documentare le responsabilità dei due soggetti in relazione alla commissione di altre truffe avvenute recentemente nel territorio comasco. I due, trattenuti presso le camere di sicurezza del Comando Compagnia Carabinieri di Como, sono in attesa del rito direttissimo.