Caserta, droga nascosta in casa: arrestati madre e figlio

Una perquisizione scattata questa mattina a Caserta ha portato all’arresto di una donna di 49 anni e del figlio 18enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito di un’operazione antidroga condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Caserta, insospettiti da uno strano andirivieni di persone da uno stabile del centro cittadino, i militari hanno deciso di approfondire gli accertamenti nell’abitazione dei due, madre e figlio conviventi, dando avvio a una perquisizione domiciliare. All’interno dell’appartamento i Carabinieri hanno trovato circa 440 grammi di hashish, suddivisi in panetti e stecche, una piccola quantità di marijuana, un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Il tutto era su un tavolo della cucina o nascosto in uno sgabuzzino. Madre e figlio sono stati arrestati, mentre la droga e il materiale trovato sono stati sequestrati.