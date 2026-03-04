Trapianto a Napoli, l'arrivo di Meloni e delle altre autorità ai funerali di Domenico

Tante le autorità presenti nella cattedrale di Nola per i funerali del piccolo Domenico Caliendo morto lo scorso 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli dove era stato sottoposto a trapianto di cuore con un organo danneggiato. In prima fila con i genitori anche la premier Giorgia Meloni, presidente della Regione Campania, Roberto Fico, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, il sindaco di Nola, Andrea Ruggiero, e il presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi. Presente anche il calciatore del Napoli, Pasquale Mazzocchi.