Catania, scossa di terremoto di magnitudo tra 4.1 e 4.6: non si registrano danni

Un terremoto di magnitudo compresa secondo le stime dell’Ingv fra 4.1 e 4.6 è stato registrato nella zona di Catania e provincia. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia riferisce che la scossa è avvenuta alle 7.05 di stamattina. Precedentemente l’Ingv aveva riferito di un terremoto di magnitudo 2.3 registrato alle 5.12 di stamattina al largo della costa siciliana nordorientale (Messina), con epicentro individuato in quel caso a 126 chilometri di profondità. In un ulteriore aggiornamento, l’Ingv riferisce che l’epicentro del terremoto avvenuto poco dopo le 7 è stato individuato 3 chilometri a nordovest di Ragalna, in provincia di Catania, alle pendici dell’Etna, a una profondità di 4 chilometri, e che la magnitudo rilevata è di 4.5.

La Protezione civile avvia monitoraggio

Il dirigente generale della Protezione civile della Regione Sicilia ha disposto l’attivazione immediata di un monitoraggio telefonico attraverso il servizio emergenza, al fine di verificare eventuali criticità presso tutti i Comuni nei quali è stata avvertita la scossa di terremoto registrata stamattina intorno alle 7.05 nella zona di Catania. Lo riferisce la Protezione civile stessa. Secondo le prime stime dell’Ingv, si è trattato di un terremoto di magnitudo 4.5 con epicentro nei pressi di Ragalna, in provincia di Catania, alle pendici dell’Etna.

La Protezione civile: “Al momento non si registrano danni“

Al momento non si registrano danni a persone o cose dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.5 avvenuto a Catania poco dopo le 7. Lo comunica la Protezione Civile., L’epicentro è stato individuato 3 chilometri a nordovest di Ragalna, in provincia di Catania, alle pendici dell’Etna, a una profondità di 4 chilometri. Il dirigente generale della Protezione civile regionale ha disposto l’attivazione immediata di un monitoraggio telefonico attraverso il servizio emergenza, al fine di verificare eventuali criticità presso tutti i Comuni nei quali la scossa è stata avvertita.