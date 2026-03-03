Napoli, scontri tra attivisti ‘No America’s Cup’ e polizia: un agento ferito

Scontri a Bagnoli tra forze dell’ordine e attivisti della rete ‘No America’s Cup’ che hanno tentato di raggiungere la sede della Municipalità, dove è in corso una seduta monotematica del Consiglio comunale di Napoli sui lavori nell’area ex Italsider di Bagnoli e per lo svolgimento dell’America’s Cup. Alcuni attivisti hanno tentato di forzare il cordone di polizia a protezione dell’area a ridosso della sede della Municipalità. Negli scontri un poliziotto è rimasto ferito. Un manifestante è stato portato in commissariato, la sua posizione è al vaglio.

Manfredi: “Colmata Bagnoli diventerà grande piazza sul mare”

L’area della “colmata” di Bagnoli, dopo la bonifica e al termine dello svolgimento dell’America’s Cup, diventerà “una grande piazza a mare“. Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, commissario di governo per il sito Sin Bagnoli-Coroglio, nel suo intervento introduttivo al Consiglio comunale riunito in seduta monotematica nella sede della Municipalità di Bagnoli. La colmata, realizzata quando nell’area era attivo lo stabilimento Italsider, verrà sottoposta a intervento di sigillatura che ne permetterà il suo utilizzo; durante l’America’s Cup ospiterà gli hangar dei team, all’interno dei quali saranno custodite le barche in gara. Al termine della coppa, ha spiegato Manfredi, “gli hangar saranno smontati dai team e sulla colmata non resterà assolutamente nulla. Il tema è cosa vogliamo farne? Questo lo dobbiamo stabilire insieme. Essendo uno spazio demaniale non possono essere fatte strutture permanenti. L’idea è che ci sia un’area pubblica con un grande parco a mare destinato alla balneazione, eventualmente allo sport con dei campi all’aperto, e spazi per la socialità. È come se fosse una grande piazza a mare. Questo progetto si farà anche con una consultazione pubblica, perché è l’unica cosa non ancora progettata all’interno del Praru”. Oltre agli interventi sulla colmata, ha aggiunto Manfredi, “faremo una nuova stazione della linea 2 della metropolitana in corrispondenza della sede dell’università in via Nuova Agnano, poi ci sarà la riqualificazione dei due pontili, sia sud che nord, che resteranno come grandi passeggiate pubbliche a mare, infine la riqualificazione del Lido Pola, di via coroglio e di tutta la parte pubblica che resterà a disposizione della popolazione”.