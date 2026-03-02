Ex Ilva, precipita da quasi 20 metri: morto operaio

Un operaio dell’indotto dell’ex Ilva di Taranto è morto precipitando da un’altezza di quasi 20 metri. Lo si apprende da fonti sindacali. L’uomo, le cui condizioni sono apparse subito disperate, lavorava per una ditta di pulizie.

La vittima, Loris Costantino, aveva 36 anni e lavorava per la Gea Power. Le sue condizioni erano già disperate quando è arrivato al Santissima Annunziata di Taranto dove, nonostante i tentativi di rianimazione, è deceduto poco dopo.

Acciaierie d’Italia in Amministrazione Straordinaria esprime in una nota “profondo cordoglio per la tragica scomparsa di un lavoratore appartenente a un’impresa appaltatrice, impegnato in attività di pulizia all’interno dello stabilimento siderurgico di Taranto”. Adi comunica che “sono state immediatamente avviate tutte le verifiche necessarie per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto” e ribadisce “la piena collaborazione con le autorità competenti, al fine di mettere a disposizione ogni elemento utile all’accertamento dei fatti”.

Sindacati convocati a P.Chigi per il 5 marzo alle 11.30

Intanto proprio questa mattina si è appreso che i sindacati metalmeccanici sono stati convocati dalla Presidenza del Consiglio per un incontro a Palazzo Chigi per il 5 marzo alle 11,30, proprio sulla vertenza ex Ilva.

I sindacati Fim, Fiom e Uilm avevano annunciato nei giorni scorsi che in assenza di un incontro si sarebbero autoconvocati per il 9 marzo.