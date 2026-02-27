Fondazione Giulia Cecchettin, online il nuovo spot

È online il nuovo spot di sensibilizzazione della Fondazione Giulia Cecchettin. “Se non cambiamo, cambieranno solo i nomi delle vittime”: la frase che chiude il breve film invita tutti – in particolare gli uomini – a riconoscere e interrompere le dinamiche sbagliate, soprattutto nei contesti tra pari. Accanto al video – ideato da Cookies Agency, prodotto da Grøenlandia e diretto da Simone Godano – è stato realizzato anche uno spot radio, a cui Francesco Pannofino ha generosamente prestato la propria voce. Il messaggio del nuovo spot di sensibilizzazione di Fondazione Giulia Cecchettin ETS è chiaro: la violenza non è uno scatto inaspettato, ma qualcosa che cresce nelle parole, negli sguardi, nei comportamenti che scegliamo di minimizzare e giustificare. È radicata nella quotidianità e in abitudini che continuano a essere considerate di poca importanza.