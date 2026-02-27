Firenze, uomo trovato morto in casa: ipotesi omicidio

Questa mattina a Firenze un uomo è stato trovato morto in un’abitazione in via Reginaldo Giuliani, nella zona nord della città. Da quanto si apprende, il corpo dell’uomo presentava ferite da arma da taglio. La vittima è un uomo di 33 anni. La procura indaga per omicidio. Nella stessa casa sono stati trovati altri due uomini feriti: un trentenne e un cinquantenne, portati in gravi condizioni al vicino ospedale di Careggi. Non ancora confermate le indiscrezioni secondo le quali tre persone sarebbero state fermate.

Sul posto i carabinieri e i sanitari del 118. Sul luogo anche il pm di turno Andrea Cusani, che coordina le indagini. Da quanto si apprende, tutto sarebbe accaduto nella notte appena trascorsa. Secondo le prime ricostruzioni, i fatti sarebbero riconducibili a una lite per motivi legati allo spaccio di droga.