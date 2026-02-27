Allarme bomba nella sede della Lega a Milano

Un allarme bomba è scattato nel pomeriggio di oggi nella sede della Lega, in via Bellerio a Milano. A comunicarlo è stato lo stesso partito guidato dal ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini. Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni. “Una telefonata anonima ai carabinieri ha annunciato la presenza di una bomba nella sede della Lega in via Bellerio a Milano. Sono entrati prontamente in azione gli artificieri della Polizia di Stato, che al momento stanno ancora effettuando le verifiche del caso. Sono state sospese le dirette anche di Radio Libertà che ha sede nell’edificio”, fa sapere la Lega.