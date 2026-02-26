Padova, fuga di gas in un appartamento: un morto e un intossicato

La squadra dei vigili del fuoco di Padova è intervenuta ieri sera, intorno alle 20, in via Villa Laura, nella zona di Vigodarzere, nel Padovano, a seguito di una segnalazione che indicava la possibile presenza di monossido di carbonio all’interno di un appartamento. L’allarme è scattato dopo la richiesta di supporto da parte del personale sanitario del Suem 118, intervenuto per verificare la situazione. Sul posto sono giunti anche i carabinieri, per gli adempimenti di competenza.

Una volta arrivati all’indirizzo indicato, i vigili del fuoco hanno provveduto ad accedere rapidamente all’abitazione. Dopo aver fatto irruzione nei locali, i pompieri hanno effettuato le prime misurazioni strumentali, rilevando effettivamente la presenza di monossido di carbonio, gas incolore e inodore altamente pericoloso. Contestualmente è stata prestata immediata assistenza ai due uomini che si trovavano all’interno dell’appartamento.

Per uno dei due, purtroppo, il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Il secondo uomo, rimasto intossicato, è stato stabilizzato sul posto e successivamente affidato alle cure del personale sanitario, che ne ha disposto il trasferimento in ospedale per ulteriori accertamenti e trattamenti.

L’area è stata messa in sicurezza e i locali aerati. Sono tuttora in corso gli accertamenti da parte dei vigili del fuoco per chiarire le cause dell’esalazione di monossido di carbonio e individuare l’eventuale fonte della fuga di gas. Le verifiche riguardano in particolare gli impianti presenti nell’abitazione, al fine di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.