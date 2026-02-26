Omicidio Rogoredo, Cinturrino: “Perdonatemi, pagherò per il mio errore”

“Perdonatemi, pagherò per il mio errore“. Sono le parole di Carmelo Cinturrino, il poliziotto in custodia cautelare per l’omicidio dello spacciatore 28enne Abderrahim Mansouri avvenuto lo scorso 26 gennaio a Rogoredo, in una lettera dal carcere. Proprio oggi altri quattro colleghi dell’agente, indagati, sono stati trasferiti in altre sedi.



“Mi scuso con i miei colleghi tutti – aggiunge il poliziotto -, ma posso garantire che nella vita sono stato sempre onesto e servitore dello Stato, come dimostrato dagli encomi e le lodi ricevuti negli anni, senza alcun tipo di sanzioni disciplinari”. Il 41enne, accusato di omicidio volontario e di aver inscenato una sparatoria per legittima difesa piazzando una finta pistola accanto al corpo di Mansouri, parla della “stima” ricevuta in passato dai “colleghi delle Volanti”, del “commissariato Mecenate” e “non solo”, ma si dice pronto a saldare il suo conto con la giustizia.

“Mansouri doveva essere in in prigione e non morto”

Abderrahim Mansouri “doveva essere in prigione e non morto”, scrive ancora Cinturrino. “Vorrei scusarmi con tutti per quello che è successo – si legge -. Credetemi, ho avuto paura, prima che quel ragazzo mi colpisse, poi dopo aver sparato delle conseguenze del mio gesto”. “Mi dispiace anche per la sua famiglia, sono triste e pentito per ciò che ho fatto, ma mi sono sentito disperato”, scrive l’assistente capo del commissariato Mecenate, nella missiva che è stata consegnata al suo legale, Piero Porciani, che si è preso qualche giorno per lavorare al ricorso al Tribunale del Riesame contro l’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta mercoledì dal gip di Milano Domenico Santoro.