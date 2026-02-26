Livorno, omicidio nello studio di un commercialista: fermato ex collaboratore di giustizia

Sarebbe un ex collaboratore di giustizia, un 47enne italiano, l’uomo fermato perché sospettato di aver ucciso oggi pomeriggio a Livorno Francesco Lassi, 56 anni, agente di commercio di Pistoia, accoltellato nello studio di un commercialista in via Grande, dove il 56enne aveva in uso una stanza.Il presunto assassino è rimasto in fuga per poco più di due ore, è stato fermato nella zona nord della città intorno alle 18.30 e portato negli uffici della questura in via Fiume. Tra i due sarebbe scoppiata una lite, al culmine della quale il 47enne avrebbe estratto un coltello con cui avrebbe colpito più volte la vittima.