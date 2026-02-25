Rogoredo, il capo della polizia Pisani: “Via la divisa a Cinturrino, va destituito subito”

“Subito dopo il fermo disposto dall’autorità giudiziaria, ho dato disposizione al questore di Milano di nominare il funzionario istruttore per avviare il procedimento disciplinare per la destituzione dalla Polizia di Stato” di Carmelo Cinturrino. Lo dichiara il capo della polizia, Vittorio Pisani, in un’intervista al Corriere della Sera sulla vicenda dell’agente fermato per l’omicidio del 28enne Abderrahim Mansouri a Rogoredo, a Milano, interrogato lunedì dal gip . Alla domanda dell’intervistatore se la decisione sia stata presa senza attendere l’esito, almeno parziale, del procedimento penale, Pisani ha risposto: “Sì, perché chi tradisce la nostra missione tradisce anzitutto il giuramento di fedeltà alla Repubblica. Di solito si attende almeno il rinvio a giudizio, ma questo caso è abbastanza chiaro e di estrema gravità, quindi per noi va destituito subito. Il processo penale ha dinamiche che richiedono tempo, mentre l’azione disciplinare ha senso se è tempestiva, altrimenti rischia di perdere di significato”. Su quali aspetti restino ancora da chiarire nell’indagine sui fatti di Rogoredo, Pisani dice: “Innanzitutto la posizione degli altri poliziotti coinvolti, per i quali si potrebbero configurare ulteriori contestazioni sul piano giuridico, oltre al favoreggiamento e l’omissione di soccorso”.

Nell’interrogatorio con il gip ha ammesso le sue responsabilità

Carmelo Cinturrino è “pentito nei confronti di tutta l’Italia”, chiede “scusa” e confessa la “messinscena” allestita accanto al corpo rantolante di Abderrahim Mansouri, per aver piazzato un’arma giocattolo mentre il 28enne era steso, con un colpo di pistola alla tempia, fra le sterpaglie del ‘bosco della droga’ di Rogoredo simulando di aver aperto il fuoco per legittima difesa. “L’ho fatto da solo”, dice il poliziotto al gip di Milano, Domenico Santoro, durante le due ore di interrogatorio di convalida del fermo per omicidio volontario disposto lunedì dal pm Giovanni Tarzia e dal Procuratore di Milano, Marcello Viola.

Le accuse dei colleghi: “E’ un pazzo”

“E’ un pazzo, non sta bene, si è fiondato subito sul corpo di Zack (presudonimo Mansouri ndr) e lo ha girato”, avrebbe detto ai colleghi il giovane che si trovava a pochi metri da Cinturrino quando ha esploso il colpo alle 17.33. Tredici minuti dopo, alle 17.46, avrebbe simulato con un messaggio che il pusher fosse ancora vivo. “E’ arrivato in fondo Zac. Zio. Vieni che è lì”.I sospetti sono, se possibile, più pesanti e riguardano un’intera carriera ventennale in polizia. Picchiava tossici e pusher, arrivando a prendere a “schiaffi” e “martellate” anche uno “spacciatore sulla sedia a rotelle”, quando “non gli dicevano dove erano i soldi e dove era la sostanza”, hanno messo a verbale gli agenti raccontando le indiscrezioni raccolte nel microcosmo di Rogoredo.