Livorno, scontro tra due imbarcazioni in porto: un morto

Incidente in porto intorno alle 14.30 a Livorno. Da una prima ricostruzione ci sarebbe stato uno scontro all’imboccatura del porto di Livorno tra una pilotina e una barca, a seguito del quale la pilotina si è ribaltata. Un uomo a bordo è stato recuperato dall’acqua quando era già privo di vita. Per ora sono ignote le sue generalità. Sul posto un’ambulanza della Misericordia ma i soccorsi sono risultati inutili.

Diop: “Tistezza e dolore per morte lavoratore in porto”

“Ho appreso con grande tristezza e dolore la notizia della tragedia avvenuta all’ingresso del porto di Livorno, dove un uomo – un giovane di circa trent’anni che svolgeva il proprio lavoro a bordo di una pilotina – ha perso la vita in seguito allo scontro con uno yacht e al conseguente ribaltamento dell’imbarcazione”. Lo dichiara la vicepresidente della regione Toscana, Mia Diop. “È un dramma che colpisce l’intera comunità portuale di Livorno e la Toscana tutta”, sottolinea Diop, esprimendo le più sentite condoglianze alla famiglia e ai cari della vittima. Seguiamo con attenzione – prosegue la vicepresidente – il lavoro della Capitaneria di porto e di tutte le autorità competenti impegnate a ricostruire la dinamica di questo terribile incidente. È fondamentale fare piena chiarezza su quanto accaduto, per capire le cause e affinché simili tragedie non si ripetano. Il porto di Livorno – conclude Diop – è un’infrastruttura strategica per la nostra regione e i lavoratori che ogni giorno vi operano meritano le massime garanzie di sicurezza. L’impegno e la loro dedizione non possono essere né trascurati né tantomeno dimenticati”.