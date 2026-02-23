Napoli, lite in casa per il rigore negato a Hojlund: moglie accoltella il marito

Un litigo nato per il rigore negato al Napoli contro l’Atalanta è finito con il ferimento di un uomo di 40 anni, accoltellato dalla moglie 35enne. Durante la partita, che il 40enne stava guardando in tv, l’uomo si è infuriato per il rigore negato dall’arbitro ai partenopei; è volata qualche parolaccia e la moglie ha pensato che gli insulti fossero rivolti a lei. La donna ha quindi minacciato il marito dicendogli di andare via o l’avrebbe accoltellato.

Al rifiuto dell’uomo, la 35enne ha impugnato un paio di forbici lanciandoglielo contro, poi ha raccolto un coltello da cucina e ha colpito il marito al fianco, continuando a tentare di colpirlo anche mentre quest’ultimo telefonava al 112 e al 118. Giunti sul posto, i Carabinieri della stazione di Capodimonte hanno arrestato la 35enne per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. La donna, che è stata portata in carcere, è stata denunciata anche per porto di coltello perché nella sua borsa i militari hanno trovato altre tre lame. Il 40enne è ricoverato all’Ospedale del Mare, non in pericolo di vita.