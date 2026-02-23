Macerata, aggredisce la madre durante il compleanno e si getta in mare: trovato morto 20enne

Il marito e padre del ragazzo ha trovato sua moglie in bagno, esanime e sanguinante

Una tragedia familiare ha sconvolto il comune di Pollenza, in provincia di Macerata. Dopo interminabili ore di ricerca, il corpo di Riccardo Merkuri, di 20 anni compiuti proprio due giorni prima, è stato trovato senza vita nelle acque del porto di Civitanova Marche (Mc). La comunicazione è arrivata intorno alle 12 di oggi, direttamente dai Vigili del fuoco del distretto di Macerata. Tutto è iniziato la sera di venerdì 20 febbraio, quando in casa il ragazzo stava festeggiando il suo compleanno insieme alla madre, Albana Kastriot, una 53enne di origini albanesi conosciuta in zona per essere la titolare di un centro estetico.

La lite

Intorno alle ore 21 i due cominciano a litigare per una causa ancora in fase di accertamento, il clima si scalda e l’attenzione della vicina di casa, che decide di chiamare i carabinieri, viene attirata dalle urla che provengono dall’abitazione. Quando le forze dell’ordine raggiungono casa Merkuri, il marito e padre del ragazzo è rientrato da poco e ha già trovato sua moglie in bagno, esanime e sanguinante. Il figlio l’ha colpita ripetutamente con dei pugni al volto procurandole una frattura alla mandibola, per la quale si trova ora ricoverata in coma farmacologico all’ospedale di Macerata.

Le ricerche del ragazzo

Del ragazzo però non c’è traccia, è fuggito poco prima a bordo di una Mercedes classe A, poi ritrovata all’ingresso del porto di Civitanova Marche nel parcheggio di largo Donatori di sangue. Scatta la chiamata all’Ufficio circondariale marittimo per avere a disposizione le immagini delle telecamere di sorveglianza in cui si nota il giovane buttarsi, emergere e poi buttarsi di nuovo poco più in là del molo Sud. Da quel momento non è più riemerso, fino al ritrovamento. Le ricerche durano ore, che diventano un giorno: al porto si mobilita letteralmente una task force con sommozzatori arrivati da Teramo, droni, motovedetta CP 839 e un battello pneumatico G.C. 188. Alle prime ore di domenica 22 non ci sono ancora buone notizie, ma la peggiore arriva attorno alle 11: il corpo di Riccardo Merkuri è esattamente dove lo stanno cercando, per lui però non c’è più nulla da fare.