Chioggia, bambina con la malaria ricoverata in ospedale: era tornata da un viaggio in Africa

Si trova ricoverata per malaria all’ospedale di Padova da ieri sera, sotto terapia specifica, la bambina di 12 anni di Chioggia, in provincia di Venezia. Alla piccola, tornata da pochi giorni da un viaggio in Africa dove aveva soggiornato con la sua famiglia, si era alzata la temperatura corporea. I genitori l’hanno quindi portata in ospedale dove i medici, vista la gravità della situazione e dopo un confronto con gli specialisti dell’Azienda ospedaliera universitaria di Padova, hanno affidato ai colleghi la 12enne