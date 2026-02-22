Incidente stradale, a Roma scontro auto-scooter in via Cristoforo Colombo: morto un 61enne



La Polizia Locale di Roma Capitale è intervenuta nella notte in via Cristoforo Colombo, altezza Largo Angelo Fochetti, per un grave incidente avvenuto intorno all’01:30. Coinvolti una Opel Karl condotta da un uomo italiano di 26 anni e un motoveicolo Honda SH 300, il cui conducente, un uomo di 61 anni, è deceduto sul posto. Il 26enne alla guida dell’auto si è fermato per prestare soccorso ed è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti alcolemici e tossicologici di rito. Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro. Le indagini sono affidate al X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.