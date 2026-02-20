Trapani, con cuffiette vicino a binari: 17enne travolto e ucciso dal treno

Stava camminando con le cuffie e la musica ad alto volume quando è stato investito dal locomotore del treno passeggeri che da Trapani porta a Castelvetrano. La tragedia è avvenuta intorno alle 12.30 all’altezza di contrada San Nicola nel territorio di Castelvetrano. La vittima, un ragazzino di origine tunisina, non si è accorta dell’arrivo del convoglio anche se il macchinista ha provato ad avvisarlo con le trombe. L’impatto è stato fatale.

Il macchinista avrebbe tentato una disperata frenata senza riuscire ad evitarlo. Il traffico ferroviario è rimasto interrotto per alcune ore ed è da poco ripreso. Sulla tragedia stanno indagando i poliziotti della Polfer di Marsala con l’aiuto dei colleghi di Trapani. La procura marsalese ha disposto l’autopsia sul corpo del giovane.