‘Nonni con la valigia’ in aumento: sempre più anziani si spostano dal Sud al Nord

Nel report Svimez intitolato “Un Paese, due emigrazioni”, presentato a Roma in collaborazione con Save the Children, viene messa a fuoco una dinamica demografica poco visibile ma sempre più rilevante. L’associazione ha infatti stimato quanti cittadini meridionali over 75, pur mantenendo la residenza anagrafica in una regione del Sud, vivano di fatto in modo stabile nel Centro-Nord.

L’analisi si fonda su indicatori indiretti ma altamente significativi: in particolare, sulle compensazioni della mobilità farmaceutica convenzionata e sull’andamento della spesa pro-capite per farmaci riferita alla popolazione anziana. Attraverso questi dati, Svimez ha potuto intercettare e quantificare una forma di mobilità che non emerge pienamente dalle statistiche ufficiali, perché non accompagnata da un trasferimento formale di residenza.

Raddoppiati gli over 75 residenti al Sud ma presenti al Nord

I numeri raccontano un fenomeno in netta crescita. Secondo le stime, tra il 2002 e il 2024 gli anziani residenti al Sud ma stabilmente presenti nel Centro-Nord – i cosiddetti “nonni con la valigia” – sono quasi raddoppiati, passando da circa 96 mila a oltre 184 mila unità. Una progressione che evidenzia come questa emigrazione “sommersa” rappresenti ormai un tassello strutturale delle trasformazioni sociali e familiari italiane.

Alla base del fenomeno si intrecciano almeno due dinamiche. Da un lato, il ricongiungimento familiare: molti anziani raggiungono figli e nipoti che in passato hanno lasciato il Mezzogiorno, spesso anche per contribuire alla gestione dei carichi di cura all’interno della famiglia. Dall’altro, pesa la crescente difficoltà di accesso a servizi sanitari e assistenziali adeguati nelle regioni meridionali. Le carenze nei servizi di cura, unite alla fragilità delle reti territoriali di supporto, spingono sempre più spesso verso un trasferimento di fatto, anche se non formalizzato.

Il quadro delineato da Svimez fotografa quindi non solo una tendenza migratoria, ma un cambiamento profondo che riguarda equilibri familiari, welfare e qualità dei servizi, mettendo in luce una nuova geografia dell’invecchiamento e delle disuguaglianze territoriali nel Paese.