Caivano, tenta di rapire bimbo di 5 anni: arrestato

Ubriaco, ha tentato di rapire un bambino di 5 anni che era in compagnia della madre in un supermercato. È successo a Caivano, in provincia di Napoli, dove l’uomo, un 45enne di nazionalità ghanese, messo in fuga dai presenti, è stato poi arrestato dai Carabinieri della compagnia di Caivano che hanno ricostruito l’accaduto grazie alle telecamere di sorveglianza. Il 45enne deve rispondere di tentato sequestro di persona.

La ricostruzione dei fatti

Stando a quanto ricostruito dai Carabinieri, la donna stava facendo la spesa nel supermercato in compagnia di una conoscente e dei loro figli di 5 e 8 anni. Mentre uscivano e si trovavano all’altezza della porta scorrevole, il 45enne, che era in compagnia di altre due persone, si è avvicinato a loro visibilmente ubriaco e si è rivolto alla donna dicendole: “Questo non è tuo figlio, dammelo”, riferendosi al bimbo di 5 anni. La donna inizialmente non ha realizzato quanto stava accadendo e l’uomo si è avvicinato al bambino, tentando di prenderlo in braccio. È intervenuta anche l’amica della donna che si è frapposta. La madre ha messo il proprio figlio dietro di sé ed è entrata nel supermercato all’altezza delle casse. L’uomo l’ha seguita e anche all’interno del supermercato ha provato ad afferrare il bambino. È intervenuta una cassiera che ha fatto da scudo tra le urla dei protagonisti della vicenda. L’uomo quindi è scappato e si è allontanato. Dopo l’arrivo del padre del bimbo, la coppia e il piccolo sono tornati a casa, ancora sotto choc. Qui sono intervenuti i Carabinieri che nel frattempo hanno ricostruito l’accaduto grazie alle immagini delle telecamere. La donna in lacrime ha quindi raccontato loro quegli attimi di paura. I militari hanno trovato il 45enne che ancora bazzicava nei pressi del supermercato e lo hanno arrestato per tentato sequestro di persona. Il 45enne è stato portato in carcere.

Il precedente di Bergamo

Appena due giorni fa a Bergamo un uomo, entrando in un supermercato ha tentato di rapire una bambina di due anni che camminava insieme alla madre. Nel tentativo di portare via la piccola, l’uomo le ha causato la frattura di un femore. La mamma è riuscita a opporsi con forza e ha immediatamente chiesto aiuto; il padre, che si trovava a breve distanza, è intervenuto prontamente per bloccare l’aggressore. Anche alcuni passanti e gli addetti alla vigilanza sono intervenuti, riuscendo a immobilizzare l’uomo fino all’arrivo delle forze dell’ordine che lo hanno arrestato.