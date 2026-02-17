Firenze, giovane trovato morto in una casa in centro: indagini in corso

Sono in corso indagini per accertare le cause della morte di un giovane straniero di 26 anni, avvenuta nella tarda serata di ieri, lunedì 16 febbraio, in un appartamento nel centro storico di Firenze.

L’allarme è scattato intorno alle 21. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, con automedica e ambulanza, e la polizia di Stato. I tentativi di rianimare il giovane sono risultati vani. Subito dopo sono arrivati anche gli uomini della polizia scientifica che hanno effettuato rilievi nell’abitazione.