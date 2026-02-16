Tir invade la carreggiata, bloccata la A1 a Incisa

Un uomo alla guida di un tir ha invaso le corsie della carreggiata opposta sul tratto autostradale A1, al km 311, direzione sud in corrispondenza tra i caselli di Firenze Sud e Incisa Reggello. I vigili del fuoco del comando di Firenze (sede centrale e distaccamento di Figline Valdarno) stanno intervenendo dalle 8:25 nel comune di Rignano sull’Arno. Il traffico risulta bloccato su entrambe le carreggiate.

Incidente sulla A1, Ferito il conducente del tir

Il conducente del mezzo pesante è rimasto ferito. I vigili del fuoco e il personale sanitario lo hanno estratto dopo che era rimasto bloccato all’interno della cabina di guida. Una volta stabilizzato, è stato trasportato in ospedale. Sul posto personale della polizia stradale e di Autostrade per la gestione dell’arrivo dei mezzi di soccorso e della viabilità. Non ci sono altri veicoli coinvolti.