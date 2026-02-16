Accesso Archivi

lunedì 16 febbraio 2026

Tir invade la carreggiata, bloccata la A1 a Incisa

Incidente sulla A1, 16 febbraio 2026 (Foto vigili del fuoco)
LaPresse
Ferito il conducente del mezzo

Un uomo alla guida di un tir ha invaso le corsie della carreggiata opposta sul tratto autostradale A1, al km 311, direzione sud in corrispondenza tra i caselli di Firenze Sud e Incisa Reggello. I vigili del fuoco del comando di Firenze (sede centrale e distaccamento di Figline Valdarno) stanno intervenendo dalle 8:25 nel comune di Rignano sull’Arno. Il traffico risulta bloccato su entrambe le carreggiate. 

Incidente sulla A1, Ferito il conducente del tir

Il conducente del mezzo pesante è rimasto ferito. I vigili del fuoco e il personale sanitario lo hanno estratto dopo che era rimasto bloccato all’interno della cabina di guida. Una volta stabilizzato, è stato trasportato in ospedale. Sul posto personale della polizia stradale e di Autostrade per la gestione dell’arrivo dei mezzi di soccorso e della viabilità. Non ci sono altri veicoli coinvolti.

