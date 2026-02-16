Roma, allarme antincendio nella stazione metro di Termini: evacuazione in corso

Allarme antincendio nella stazione metro di Termini, a Roma, dove nel primo pomeriggio è scattata la procedura di emergenza. I passeggeri presenti sulle banchine e nei corridoi di collegamento stanno seguendo le indicazioni diffuse attraverso gli altoparlanti e il personale Atac, che invita a mantenere la calma e a dirigersi ordinatamente verso le uscite. Al momento non risultano particolari segnalazioni alle autorità competenti né evidenze di situazioni critiche.

Sul posto sono state attivate le verifiche tecniche previste dai protocolli di sicurezza, mentre il flusso dei viaggiatori viene regolato per agevolare le operazioni. Non si registrano feriti e la circolazione dei treni potrebbe subire rallentamenti temporanei per consentire i controlli. Le forze dell’ordine monitorano la situazione all’interno della Stazione Termini, principale nodo di scambio della Capitale.