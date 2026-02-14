Caivano, fonti di Governo: “Colloquio Mantovano-prefetto di Napoli”

“A seguito delle gravi lettere minatorie e del materiale fotografico intimidatorio ricevuti da don Maurizio Patriciello, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha avuto un colloquio telefonico con il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, e nella giornata di domani, a Caivano, si terrà una riunione tecnica di coordinamento dei vertici delle forze di polizia per definire i necessari interventi“. E’ quanto si apprende da fonti di governo. Secondo quanto si apprende dalle stesse fonti le lettere e il materiale fotografico ricevuti da don Maurizio Patriciello contengono minacce rivolte allo stesso parroco di Caivano, alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al giornalista Marco Cappellari. In seguito al colloquio tra Mantovano e il Prefetto di Napoli, quest’ultimo ha convocato una riunione tecnica di coordinamento dei vertici delle forze di polizia per definire i necessari interventi che si terrà domani a Caivano.