Frosinone, pitbull azzanna bimba di 2 anni

Grave ferimento a Ceccano, in provincia di Frosinone, dove ieri sera un pitbull ha azzannato una bambina di soli due anni all’interno di un’abitazione privata. Il cane avrebbe morso la piccola al braccio, scaraventandola a terra e contro un muro. La bimba ha riportato diverse lesioni ed è stata trasportata in codice giallo all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

I carabinieri sono ora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e per stabilire eventuali responsabilità nella custodia dell’animale. Secondo una prima ricostruzione, la bimba sarebbe stata salvata dal tempestivo intervento degli adulti presenti nell’appartamento in cui è avvenuto l’attacco del cane. Un 42enne l’avrebbe sottratta alle fauci dell’animale, restando ferito a sua volta, seppur in modo leggero. L’uomo è stato accompagnato in codice verde all’Ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone per le medicazioni del caso.