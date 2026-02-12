Morta Maria Franca Ferrero, aveva 87 anni

È morta nella sua casa di Altavilla, Cuneo, a 87 anni, Maria Franca Ferrero, vedova di Michele Ferrero, patriarca del gruppo dolciario ora guidato dal figlio Giovanni. Era presidente onoraria della holding Ferrero International e presidente della Fondazione Ferrero.

Crosetto: “Donna unica e straordinaria”

“Un giorno triste. Questa notte ci ha lasciato Maria Franca Ferrero. Maria Franca era una donna unica, straordinaria. Ha accompagnato Michele Ferrero durante tutta la sua vita ed è data partecipe e protagonista della grande avventura industriale ed umana di suo marito. La sua dolcezza, la sua umanità, la sua delicatezza, la sua umiltà rimarranno nei cuori di chiunque l’abbia conosciuta. Maria Franca era una persona unica. Non perché fosse la ‘signora Ferrero’ ma perché lei era Maria Franca, uguale con chiunque incontrasse, che fossero regine o un disoccupato che le chiedeva aiuto per strada ad Alba. Mi mancherà moltissimo la sua abitudine a prendermi la mano e a tenerla stretta. Negli ultimi anni, quando ci vedevamo non avevamo bisogno di parlare ma ci abbracciavamo e sapevamo che quell’abbraccio lo stavamo facendo a Pietro e Michele. É stata una grande donna di cui in moltissimi sentiremo la mancanza. A Dio Maria Franca”. Così su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto in merito alla morte di Maria Franca Fissolo Ferrero.

Lo Russo: “Ha avuto ruolo importante in realtà simbolo Italia”

“Con la scomparsa di Maria Franca Ferrero ci lascia una donna che ha saputo svolgere un ruolo importante nella storia di una realtà oggi simbolo dell’Italia nel mondo e sostenere, con visione e passione, iniziative culturali e sociali. Condoglianze sentite ai suoi cari”. Lo scrive su X il sindaco di Torino Stefano Lo Russo.