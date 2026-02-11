Manziana, 39enne sbranato dai rottweiler: proprietari condannati a un anno

Condannati a un anno di reclusione – con il beneficio della pena sospesa subordinata al pagamento di una provvisionale di 50mila euro – i proprietari di tre rottweiler responsabili dell’aggressione mortale avvenuta l’11 febbraio 2024 a Manziana, vicino a Civitavecchia (Roma). Vittima, Paolo Pasqualini, un runner di 39 anni, sbranato nel bosco dopo che i cani erano fuggiti dall’abitazione.

La sentenza è stata pronunciata dal gup di Civitavecchia al termine del rito abbreviato. Ai due imputati era contestato l’omicidio colposo. Secondo l’accusa, avrebbero agito con negligenza e imprudenza, non garantendo un’adeguata custodia degli animali, tenuti in una casa circondata da una recinzione con un varco di circa 30 centimetri da cui i molossi riuscirono a scappare. “Sono soddisfatto per la sentenza. Spiegare ai familiari delle vittime che chi è accusato di omicidio colposo non è un assassino non è un compito facile”, ha detto l’avvocato Aldo Minghelli, legale di parte civile dei familiari della vittima a fine udienza.