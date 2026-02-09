Imperia, bimba di 2 anni morta in casa: sul corpo trovati lividi

Sono stati avviati accertamenti e disposta l’autopsia sul corpo della bambina di due anni morta questa mattina a Bordighera, provincia di Imperia, in località Montenero. La piccola da quanto ricostruito è stata trovata priva di sensi dalla madre in casa. Sul posto il 118 con automedica, nonostante i tentativi di rianimazione la piccola, che era in arresto cardiaco, non ce l’ha fatta. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e il pm di turno. Da quanto emerge sul corpo della piccola sarebbero stati trovati ematomi, non si esclude compatibili con una caduta avvenuta ieri ma, da quanto avrebbe riferito la madre agli inquirenti, senza conseguenze. Sul corpo è stata disposta l’autopsia che verrà eseguita nei prossimi giorni per chiarire le cause del decesso.