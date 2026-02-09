Glovo sotto controllo giudiziario per capolarato: “40mila rider con paghe sotto la soglia di povertà”

La Procura di Milano ha disposto il controllo giudiziario d’urgenza di Foodinho srl, la società che gestisce la piattaforma di food delivery Glovo, con l’ipotesi di reato di caporalato aggravato su 2mila rider a Milano e 40mila in tutta Italia. Il pubblico ministero Paolo Storari ha iscritto sul registro degli indagati l’amministratore unico dell’azienda, lo spagnolo Miquel Oscar Pierre, e la società per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti per aver impiegato manodopera in “condizioni di sfruttamento” e “approfittando dello stato di bisogno”. In particolare a 2mila rider del capoluogo lombardo e a 40mila in tutta Italia sarebbero state erogate retribuzioni in alcuni casi “inferiori fino al 76,95%” rispetto alla soglia di povertà e dell’81,62% rispetto ai contratti collettivi di settore. Salari che violano che l’articolo 36 della Costituzione perché non sarebbero adeguati né proporzionati alla qualità e alla quantità del lavoro prestato al fine di garantire “una esistenza libera e dignitosa” dei lavoratori. Il decreto di controllo giudiziario d’urgenza, che dovrà essere vagliato da un gip entro 10 giorni, è stato eseguito dai carabinieri del Nucleo ispettorato lavoro di Milano.

I pm: “Glovo regolarizzi i rider”

Procedere alla “regolarizzazione” di 40mila “lavoratori” e controllare il “rispetto delle norme e delle condizioni lavorative” dei rider di Glovo. È il compito che la Procura di Milano ha affidato al commercialista Andrea Adriano Romanò, nominato come amministratore giudiziario di Foodinho srl nel decreto di controllo giudiziario per caporalato sulla multinazionale del food delivery disposto d’urgenza dal pubblico ministero Paolo Storari ed eseguito dal Nucleo ispettorato lavoro dei carabinieri di Milano che hanno svolto le indagini. All’amministratore giudiziario è stato conferito il compito di stabilizzare tutti i rider che, all’avvio dell’inchiesta, “prestavano la propria attività lavorativa” per Foodinho, indicati nel capo d’imputazione come 2mila nella città di Milano e 40mila in tutta Italia. Inoltre il professionista dovrà adottare per la società “assetti organizzativi”, anche in “difformità” da quelli proposti “dall’imprenditore”, per “impedire” che i “fenomeni” di caporalato descritti in 54 pagine di provvedimento possano “ripetersi” in futuro.