Assalto a un portavalori, sparatoria con i carabinieri sulla superstrada Lecce-Brindisi

Assalto questa mattina a un furgone portavalori lungo la superstrada statale Lecce–Brindisi dove un commando composto da almeno due auto ha fermato il furgone portavalori della ditta Btv-Battistolli. Il commando ha usato anche degli esplosivi per scardinare il tetto del furgone. I malviventi sono poi scesi dalle auto indossando tute bianche e con il volto coperto da passamontagna, imbracciando le armi: una delle due auto aveva il lampeggiante simile a quello usato dalle auto della Polizia. L’assalto è avvenuto davanti ad alcuni automobilisti che hanno assistito alla scena e allertato i carabinieri che sono intervenuti. Nel corso dell’azione ne è nata una sparatoria che ha messo in fuga i ladri. Non si sono registrati feriti. Sono in corso le ricerche e le indagini da parte dei nuclei provinciali di Lecce e Brindisi.

Unarma: “Carabinieri esposti a rischi gravissimi, servono tutele”

“In merito al violento assalto ai portavalori avvenuto lungo la statale Lecce-Brindisi e al successivo conflitto a fuoco con i carabinieri intervenuti sul posto, il segretario generale regionale Puglia di UNARMA, Nicola Magno, esprime forte preoccupazione per l’escalation di pericolosità delle azioni criminali e per i rischi affrontati quotidianamente dagli operatori dell’Arma”. Durante l’intervento, una gazzella dei carabinieri sarebbe stata colpita da alcuni proiettili esplosi nel corso dello scontro a fuoco. “Fortunatamente – sottolinea Unarma – non si registrano feriti tra i militari né tra i cittadini presenti nell’area”. Ancora una volta i carabinieri si sono trovati in prima linea di fronte a un’azione criminale estremamente violenta e organizzata. Il fatto che una pattuglia sia stata raggiunta dai colpi di arma da fuoco dimostra quanto elevato sia il livello di rischio a cui sono esposti quotidianamente i nostri militari”, dichiara Nicola Magno. “È solo grazie alla professionalità, al sangue freddo e al senso del dovere dei colleghi se oggi non stiamo parlando di una tragedia. I carabinieri operano con coraggio per garantire la sicurezza dei cittadini, ma non possono essere lasciati soli di fronte a scenari operativi sempre più complessi e pericolosi”.

SIM Carabinieri: “Colleghi vivi per miracolo”

Il SIM Carabinieri “esprime profonda preoccupazione e ferma condanna per il gravissimo assalto armato avvenuto questa mattina sulla statale 613, all’altezza di Tuturano, che ha visto un commando criminale assaltare un furgone portavalori, seminando il panico e ingaggiando un violento conflitto a fuoco con i carabinieri. L’azione, condotta con tecniche paramilitari attraverso l’incendio di mezzi pesanti per bloccare la carreggiata, sottolinea l’estrema pericolosità e la spregiudicatezza dei malviventi. Durante le fasi della fuga, i criminali sono stati intercettati da una pattuglia dell’Arma: ne è scaturito un conflitto a fuoco che solo per una fortuita combinazione di eventi non si è trasformato in tragedia”. “Apprendiamo con immenso sollievo che i nostri colleghi sono usciti illesi da questo scontro. A vedere l’auto dei colleghi attinta dai colpi d’arma da fuoco possiamo dire che sono vivi per miracolo,” dichiarano dal SIM Carabinieri. “Ai militari coinvolti, che hanno affrontato con coraggio una situazione di estremo pericolo, va tutta la nostra vicinanza e il nostro supporto”, conclude la segretaria regionale del SIM Carabinieri Puglia. Il sindacato rivolge inoltre un pensiero di solidarietà alle guardie giurate, vittime dirette del terrificante assalto, sottolineando come la sicurezza degli operatori sia costantemente messa a rischio da una criminalità sempre più organizzata e violenta. L’episodio odierno – sottolinea il sindacato – “ripropone con forza il tema della sicurezza sulle arterie stradali e della necessità di dotazioni e protocolli sempre più efficaci per il contrasto a fenomeni di criminalità predatoria così evoluti”.

Stefanazzi (Pd): “Piantedosi intervenga”

“Un assalto a un portavalori in pieno giorno, sulla superstrada tra Brindisi e Lecce, una delle arterie più trafficate del Salento. Armi, esplosivo, conflitto a fuoco con i Carabinieri. Da ciò che si apprende, i responsabili potrebbero essere originari del foggiano. Un’eventualità che, se confermata, certificherebbe ciò che denunciamo da tempo: il Salento ha un problema di ordine pubblico e di controllo del territorio serio a tal punto da diventare attrattore di criminali da fuori provincia”. Lo dichiara Claudio Stefanazzi, deputato salentino del Partito Democratico. “Siamo di fronte a un’escalation criminale che trova istituzioni locali, forze dell’ordine e magistratura lasciate sole, senza uomini, senza mezzi e senza strumenti adeguati. Rapine con armi pesanti, attacchi con esplosivi a praticamente ogni bancomat dei centri urbani della provincia di Lecce, roghi di auto, spaccio di droga, minacce a magistrati e forze dell’ordine. Mentre il Paese reale chiede sicurezza, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi continua a voltarsi dall’altra parte. I piani di rafforzamento della Polizia sembrano valere solo per il Nord e per le regioni amministrate dal centrodestra. Il Sud, e in particolare il Salento, vengono colpevolmente ignorati dal Governo Giorgia Meloni”, aggiunge. “Come parlamentare ho presentato undici interrogazioni sulla situazione della sicurezza nel territorio salentino. Undici. E il Ministro Piantedosi non ha ritenuto di rispondere nemmeno a una. È un comportamento inaccettabile, che mortifica il ruolo del Parlamento e offende una comunità che chiede protezione e presenza dello Stato. Qui si avverte con crescente preoccupazione lo spettro di un ritorno ai tempi bui di trent’anni fa, quando il Salento era sinonimo di criminalità diffusa e insicurezza. Non permetteremo che ciò accada di nuovo nel silenzio generale. Per questo rivolgo un appello al Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, affinché intervenga per far valere le prerogative parlamentari e imponga al Ministro dell’Interno di rispondere alle interrogazioni presentate. La sicurezza dei cittadini e il rispetto delle istituzioni non sono opzionali”, conclude.

Losacco (Pd): “Fallimento del governo su sicurezza”

“Quanto accaduto questa mattina tra Lecce e Brindisi, con l’ennesimo assalto a un portavalori in Puglia, è la fotografia del fallimento del governo sul fronte della sicurezza”. Così in una nota il senatore barese del Pd, Alberto Losacco. “Da quasi quattro anni – prosegue Losacco – assistiamo solo ad aumenti di pena e all’introduzione di nuovi reati dettati da una logica puramente propagandistica, misure che non incidono minimamente sul contrasto alle organizzazioni criminali. Quello di oggi è soltanto l’ultimo episodio di una serie di assalti che si ripetono ciclicamente, con una violenza ed efferatezza sempre maggiori, mettendo a rischio la vita delle guardie giurate, dei cittadini e delle forze dell’ordine. È una situazione ormai intollerabile. Il Governo ascolti e affronti davvero le esigenze di sicurezza che riguardano tutti, a partire proprio dalle forze dell’ordine e dalle guardie giurate, alle quali va la piena solidarietà”.

Damiani (Fi): “Serve risposta ferma”

“L’assalto a un furgone portavalori avvenuto questa mattina sulla statale Brindisi-Lecce, dove un commando armato ha seminato il terrore bloccando la carreggiata e ingaggiando addirittura un conflitto a fuoco con le forze dell’ordine, è un episodio gravissimo ma purtroppo non raro sulle strade pugliesi. Esprimo il mio più profondo ringraziamento ai militari dell’Arma dei Carabinieri che, intervenendo tempestivamente, hanno fermato alcuni dei malviventi. La Puglia non può restare ostaggio di queste dinamiche da guerriglia urbana. Lo Stato deve rispondere con fermezza e aggredire questi fenomeni criminali, con più risorse e strumenti alle nostre Forze dell’Ordine affinché il presidio del territorio sia costante e la sicurezza dei cittadini sia la priorità assoluta“. Così il senatore di Forza Italia Dario Damiani.

D’Attis (FI): “In Puglia emergenza sicurezza, venga Piantedosi”

“Da Foggia al Salento, in Puglia è emergenza sicurezza e serve una ‘Operazione Primavera 2‘, un intervento massiccio da parte dello Stato: perciò, chiedo al ministro Piantedosi, che più volte ha dimostrato la sua competenza e sensibilità con atti concreti, di venire nella nostra Regione a strettissimo giro. Oggi si è verificato l’ennesimo assalto di un portavalori, stavolta sulla statale Brindisi-Lecce, e non si possono più attendere ulteriori misure. La Commissione Antimafia, come già deciso dall’ufficio di Presidenza, probabilmente a marzo, svolgerà una missione in Puglia proprio per affrontare il tema del contrasto alle mafie. C’è bisogno di un potenziamento serio di forze dell’ordine e di mezzi per contrastare l’allarme sicurezza ed è una richiesta specifica che formulo, a nome anche di altri colleghi e della comunità, al ministro dell’Interno”. Così il vicepresidente della commissione Antimafia e segretario regionale di Forza Italia, Mauro D’Attis.

Dalla Chiesa (Fi): “Servono più presidi e più consapevolezza”

“L’assalto armato a un portavalori avvenuto questa mattina in Puglia, con modalità da vero e proprio commando, con sparatoria ed esplosioni sulla statale Lecce Brindisi, in pieno giorno e in mezzo al traffico, è un fatto gravissimo che riporta al centro il tema della sicurezza del territorio”. Lo dichiara Rita dalla Chiesa, vicepresidente dei deputati di Forza Italia. “Non possiamo abituarci a scene che sembrano uscite da un film e che feriscono l’immagine della Puglia. Servono più uomini, più mezzi e una presenza costante dello Stato, questo è vero, ma serve anche una maggiore consapevolezza collettiva: chi vive quei territori deve sentirsi parte di una rete che isola e respinge la criminalità. Non bastano eventi, promozione turistica e le bellissime masserie che raccontano il volto migliore della Puglia. Se passa l’idea di un territorio insicuro, il turismo si ferma e l’economia si blocca. La sicurezza viene prima di tutto: è la base su cui si costruiscono lavoro, sviluppo e fiducia”, conclude dalla Chiesa.