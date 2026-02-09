Assaltato portavalori sulla superstrada Lecce-Brindisi: i malviventi armati e l'esplosione del furgone

(LaPresse) Assalto lunedì mattina a un furgone portavalori lungo la superstrada statale Lecce–Brindisi, dove un commando composto da almeno due auto ha fermato il furgone portavalori della ditta Btv-Battistolli. Il commando ha usato anche degli esplosivi per scardinare il tetto del furgone. I malviventi sono poi scesi dalle auto indossando tute bianche e con il volto coperto da passamontagna, imbracciando le armi: una delle due auto aveva il lampeggiante simile a quello usato dalle auto della Polizia.

L’assalto è avvenuto davanti ad alcuni automobilisti che hanno assistito alla scena e allertato i carabinieri che sono intervenuti. Nel corso dell’azione ne è nata una sparatoria che ha messo in fuga i ladri. Non si sono registrati feriti. Sono in corso le ricerche e le indagini da parte dei nuclei provinciali di Lecce e Brindisi.