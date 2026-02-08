Massa, un quintale di cocaina in un tir: ecco dove si trovava la droga

Oltre un quintale di cocaina è stata trovata a bordo di un tir con targa straniera fermato per un controllo in una zona industriale nei pressi dello stadio di Massa. La Polizia ha arrestato il conducente, un cittadino romeno, controllato dagli agenti per via di una sosta sospetta, e risultato fortemente agitato. L’uomo non è riuscito a spiegare il perché fosse fermo in quel luogo, nonostante la destinazione del suo carico di fertilizzanti fosse la Puglia. La droga è stata scoperta dal Pastore belga Malinois, intervenuto con l’unità cinofila, nella motrice del mezzo, nascosta tra il rivestimento e la carrozzeria: la polizia ha trovato 100 panetti per un peso totale di oltre un quintale di cocaina, per un valore sul mercato all’ingrosso di almeno tre milioni di euro. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE