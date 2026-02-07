Nizza Monferrato, 17enne trovata morta in un corso d’acqua: si indaga per omicidio

Una ragazza di 17 anni è stata ritrovata morta in un corso d’acqua a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. Secondo quanto si apprende, il volto presenterebbe ecchimosi e segni di percosse, con lesioni compatibili con un trauma cranico ed evidenze di strangolamento. La giovane – che era della zona – aveva trascorso la serata in alcuni locali della città con degli amici. Sono stati loro a dare l’allarme. Una persona che vive di fronte al corso d’acqua – il rio Nizza – ha visto il corpo e ha chiamato le forze dell’ordine. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno indagando per ricostruire i dettagli della vicenda.

Falsa voce sulla morte della 17enne, un ragazzo rischia il linciaggio

Un gruppo di residenti si è radunato davanti all’abitazione di un giovane dopo il ritrovamento del corpo senza vita di una 17enne. A quanto si apprende, il ragazzo, che ha problemi di natura psichiatrica, sarebbe estraneo alla vicenda e non risultano provvedimenti a suo carico. Nelle ore successive tra la popolazione si era diffusa erroneamente la voce che potesse essere lui l’autore della tragedia, alimentando il rischio di episodi di linciaggio. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio e le indagini proseguono per chiarire le cause della morte della ragazza.

Sindaco di Nizza Monferrato: “Vicini alla famiglia, attendiamo le indagini”

“In questo momento non possiamo che essere molto vicini alla famiglia per quanto accaduto, un fatto gravissimo. L’intera comunità si è svegliata profondamente scossa per quanto avvenuto nella notte e ora attendiamo che le forze dell’ordine procedano con le indagini e individuino il responsabile”. Lo ha detto a SkyTg24 Simone Nosenzo, sindaco di Nizza Monferrato.”Le indagini sono in corso e al momento non abbiamo elementi oggettivi per ricostruire la dinamica. Possiamo solo esprimere vicinanza alla famiglia – conclude – perché si tratta di una cosa straziante“.