Federica Torzullo, ad Anguillara i funerali della 41enne: l'arrivo del feretro

Ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, si sono tenuti i funerali di Federica Torzullo, uccisa dal marito nella loro abitazione lo scorso 9 gennaio e il cui corpo è stato poi ritrovato domenica 18. La messa si è svolta nella chiesa Regina Pacis, in piazza San Giovanni Battista, dopo il nullaosta della procura di Civitavecchia. Il carro funebre ha raggiunto la parrocchia in un clima di profondo silenzio e commozione, alla presenza di familiari, amici e cittadini che si sono stretti nel dolore per l’ultimo saluto alla donna. La bara è stata accolta sul sagrato della chiesa dal parroco con sei sacerdoti.

Seduti tra i primi banchi del locale di culto, dove sabato scorso si sono tenute le esequie del padre e della madre di Claudio Carlomagno, morti suicidi, ci sono i genitori di Federica. Una scritta, su un telo bianco e rosa che recita “Trova sempre un motivo per sorridere” campeggia sull’altare.