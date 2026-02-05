La Spezia, per resistere a sfratto 60enne si barrica in casa poi si suicida

Si è chiuso in casa ma alla vista dell’ufficiale giudiziario, arrivato per eseguire lo sfratto, si è tolto la vita colpendosi più volte con un coltello da cucina. La tragedia si è consumata ieri sera a Sarzana, nello spezzino, dove un uomo di circa 60 anni in condizioni di fragilità si è ucciso ed è stato trovato morto nell’appartamento dalle autorità arrivate per lo sgombero.

A nulla sono serviti i tentativi del personale del 118, arrivato per i soccorsi e che si è dovuto arrendere per la gravità delle ferite. L’uomo da tempo si trovava in condizioni di disagio, i proprietari dell’abitazione in cui viveva avevano avviato le pratiche per lo sfratto, proprio ieri diventato esecutivo. All’arrivo dell’ufficiale giudiziario, la tragedia.