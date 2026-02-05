Delitto di Garlasco, Lovati a processo per diffamazione verso gli avvocati di Stasi

L’ex legale dell’indagato nel delitto di Garlasco Andrea Sempio, Massimo Lovati, andrà a processo per diffamazione nei confronti dei colleghi Enrico e Fabio Giarda, figli dello storico difensore di Alberto Stasi, il professor Angelo Giarda. Il pubblico ministero di Milano, Fabio De Pasquale, ha notificato al 73enne di Vigevano il decreto di citazione diretta a giudizio con l’accusa di aver offeso “la reputazione e l’onore” dei Giarda il 13 marzo 2025, rilasciando una dichiarazione a una dozzina di testate televisive in cui ha sostenuto che “l’indagine condotta nel 2017” su Sempio “è stata il risultato di una macchinazione orchestrata dalla difesa dello Studio Giarda”.

Frase pronunciata fuori dalla ‘Caserma Montebello’ di via Monti del Comando Legione Carabinieri Lombardia in cui Sempio si era recato per il prelievo del Dna dopo la riapertura delle indagini a suo carico per il delitto di Garlasco. Lovati, assistito dall’avvocato Fabrizio Gallo, avrebbe anche aggiunto, davanti alle telecamere di TG1, TG2, TG3, SkyTG24, La7, Mediaset, Milano Pavia TV, Fanpage, Antenna 3 e trasmissioni come Quarto Grado, Le lene, Mattino Cinque, che l”istruttoria del 2017″ su Sempio “è stata frutto di una manipolazione organizzata dagli investigatori dello studio degli avvocati difensori di Stasi” che avrebbe “clandestinamente prelevato il Dna al mio assistito”, nel 2016. L’udienza pre-dibattimentale, per il formale rinvio a giudizio e la costituzione delle parti, è stata fissata per il 26 maggio davanti al giudice monocratico della terza sezione penale del Tribunale di Milano.