E’ morta Maria Rita Parsi, la psicoterapeuta aveva 78 anni

Autrice di oltre 100 libri dedicati alla condizione dei bambini, era componente dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza

Si è spenta stamattina a Roma Maria Rita Parsi, 78 anni, psicologa e psicoterapeuta che per tutta la sua vita si è battuta per la difesa dei diritti e della salute dell’infanzia. A quanto apprende LaPresse, sarebbe scomparsa all’improvviso dopo un malore nella giornata di ieri. Quello di Maria Rita Parsi è un nome noto della psicologia: autrice di oltre 100 libri dedicati alla condizione dei bambini, la specialista era componente dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza.

Le reazioni del mondo della politica

Salvini: “Ci ha offerto un’analisi lucida sui giovani”

“Una preghiera per Maria Rita Parsi che con il suo entusiasmo e la sua gentilezza ci ha offerto in questi anni un’analisi lucida e appassionata sulla condizione giovanile. La solitudine diffusa e la mancanza di valori a cui riferirsi erano per lei il motivo di tanto disagio. Ho avuto occasione di ascoltare le sue parole al nostro recente incontro di Rivisondoli che mi hanno molto colpito. L’Italia perde una professionista di livello e una donna che ha fatto della sua professione una missione”, ha detto il ministro dei Trasporti e leader della Lega Matteo Salvini.

D. Bergamini (FI): “Perdiamo una studiosa autorevole e appassionata”

“Con Maria Rita Parsi perdiamo una studiosa autorevole e appassionata. Il suo lavoro ha aiutato anche gli attori istituzionali ad approfondire i fenomeni sociali riguardanti le generazioni più giovani, soprattutto per quanto riguarda l’infanzia. Alla sua famiglia esprimiamo il più sentito cordoglio”, ha affermato Deborah Bergamini, portavoce nazionale di Forza Italia.

Bonetti: “Mancheranno la sua intelligenza e umanità”

“Maria Rita Parsi non è stata solo una professionista di grande valore e una voce ascoltata nel suo lavoro: per me era un’amica. La sua intelligenza, la sua umanità, il suo sguardo attento mancheranno molto. Ciao Maria Rita”, ha scritto sui social la presidente di Azione, Elena Bonetti.

Mollicone (FdI): “Suo lavoro per i giovani è un’eredità per tutti”

“Con profonda tristezza apprendiamo della scomparsa di Maria Rita Parsi. Il suo impegno, la sua passione e il suo instancabile lavoro a favore dei più giovani resteranno un prezioso esempio per tutti noi. Ci mancheranno la sua voce, il suo pensiero libero e quell’entusiasmo con cui sapeva prendersi cura degli altri”, ha dichiarato il presidente della Commissione cultura della Camera, Federico Mollicone (FdI).