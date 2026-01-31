Morta Ileana Argentin, ex parlamentare Pd. il cordoglio dem: “Donna straordinaria”

È morta all’età di 62 anni l’ex parlamentare e assessora capitolina del Pd Ileana Argentin. “Donna straordinaria, capace e coraggiosa – scrive la capogruppo alla Camera Chiara Braga -. Ha portato nelle istituzioni temi e progetti importanti per troppo tempo trascurati. Ci ha insegnato a farci carico e ad avere cura delle diversità. Ci mancherà il suo sorriso e la sua forza. A nome mio e del Gruppo del Pd alla Camera, un abbraccio ai suoi cari”. “Piegato per la scomparsa di Ileana Argentin, che coraggio, che forza, che fuoco – scrive sui social il senatore Filippo Sensi -. Quanti ostacoli superati, quanta fatica impossibile. Un dolore terribile per la nostra comunità, per Roma, per ognuno di noi”. “Con Ileana Argentin ci lascia una donna esemplare – scrive Roberto Morassut -. Forte e coraggiosa. Che ha rovesciato l’idea della fragilità come debolezza o rassegnazione. Fino all’ultimo è stata in campo per i diritti delle persone fragili e meno fortunate. Ha lottato nelle istituzioni locali e in Parlamento per una società più giusta e meno egoista capace di includere tutti. Con umiltà la ricordo. Perché ci ha insegnato che la forza morale, intellettuale, emotiva, la forza della differenza e della sofferenza può essere una energia imbattibile”.