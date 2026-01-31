Leone XIV cita Madre Teresa: “Il più grande distruttore della pace è l’aborto”

“Non ci sarà pace senza porre fine alla guerra che l’umanità fa a se stessa quando scarta chi è debole, quando esclude chi è povero, quando resta indifferente davanti al profugo e all’oppresso. Solo chi ha cura dei più piccoli può fare cose davvero grandi. Madre Teresa di Calcutta, santa degli ultimi e premio Nobel per la pace, affermava a riguardo che ‘il più grande distruttore della pace è l’aborto’. La sua voce rimane profetica: nessuna politica può infatti porsi a servizio dei popoli se esclude dalla vita coloro che stanno per venire al mondo, se non soccorre chi è nell’indigenza materiale e spirituale”. Così Papa Leone XIV nel suo discorso ai partecipanti al convegno ‘One humanity, one planet’.