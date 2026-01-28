Reggio Emilia, incendio in un appartamento: sei persone in ospedale

Momenti di paura nella notte a Poviglio, dove i carabinieri della locale stazione sono intervenuti in via Romana per un incendio divampato all’interno di un appartamento situato in un complesso residenziale di quattro unità abitative. Il rogo si è sviluppato intorno alle 00.40 in un alloggio al primo piano, abitato da una donna di 77 anni, invalida. La donna è stata soccorsa dai vicini prima dell’arrivo dei sanitari e, affidata alle cure del personale del 118, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Parma. Ha riportato ustioni di primo grado alla mano sinistra, al viso e al capo, oltre a sintomi da inalazione di fumo. Le sue condizioni non sono gravi e non è in pericolo di vita.

Sintomi d’intossicazione da fumo

A causa dei fumi sprigionatisi dall’incendio, altre cinque persone sono state accompagnate in ospedale: due vicini di casa, un uomo di 50 anni e una donna di 42, sono stati trasportati all’ospedale di Guastalla, mentre tre residenti dell’appartamento sovrastante – un giovane di 18 anni e una coppia di 41 e 50 anni – sono stati condotti all’ospedale di Reggio Emilia per accertamenti precauzionali. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sant’Ilario d’Enza, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’edificio. Al termine delle operazioni, l’appartamento della 77enne è stato dichiarato non fruibile a causa dei danni strutturali, tra cui il parziale distacco dell’intonaco e l’annerimento completo dei locali. Gli altri alloggi del condominio, pur interessati dal fumo, sono stati dichiarati agibili. Dai primi accertamenti effettuati dai carabinieri e dai vigili del fuoco, l’incendio sarebbe di natura accidentale e riconducibile a un mozzicone di sigaretta lasciato acceso su una poltrona nella sala da pranzo.