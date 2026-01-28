Messina, ritrovati in un bosco tre cadaveri con ferite d’arma da fuoco

I corpi di tre persone senza vita sono stati ritrovati in un’area boschiva di Montagnareale, sopra il comune di Patti, in provincia di Messina. A rinvenire i corpi è stata una persona che transitava nella zona e che ha subito lanciato l’allarme. Si tratta di tre uomini che, secondo una prima ricostruzione, presenterebbero ferite compatibili con colpi di fucile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il procuratore capo di Patti, Angelo Cavallo. Sul posto anche il medico legale per una prima ricognizione sui corpi. I cadaveri sono stati ritrovati in una zona boschiva del comune nebroideo che di solito è frequentato per attività di caccia. Da quanto si apprende i tre, che sono vestiti con abbigliamento da caccia, sono persone incensurate che vivono nella zona. Sono usciti di casa questa mattina per una battuta di caccia. I carabinieri hanno trovato accanto a uno di loro un fucile. Gli inquirenti stanno cercando le altre armi. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna pista. Potrebbe trattarsi di un duplice omicidio e di un suicidio oppure dell’azione di una quarta persona.