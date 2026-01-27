Giorno della Memoria 2026, la cerimonia a Milano

Anche a Milano si sono svolte le celebrazioni del giorno della Memoria 2026, che ricorre ogni anno il 27 gennaio per ricordare le vittime dell’Olocausto. “Una Giornata della Memoria milanese che vuole soprattutto segnare quei luoghi che sono stati un pezzo di storia, di una storia drammatica, di una storia di morti, di persone assolutamente incolpevoli, di persone che hanno trovato qui nient’altro che deportazione, trucidazioni e morte, della deportazione di quello che è stato e che non si deve dimenticare. Quindi credo che la cosa più importante sia riaffermare oggi, come la memoria sia un tratto centrale della nostra vita, non solo della vita pubblica di chi amministra, ma di tutti i cittadini”. Così l‘assessore alla Cultura del comune di Milano, Tommaso Sacchi, a margine della cerimonia per il Giorno della Memoria nel capoluogo lombardo.