Genova, grossa frana sull’Aurelia dopo la galleria del Pizzo

Il distacco di materiale roccioso si è verificato tra Arenzano e il capoluogo ligure

Grossa frana questa sera, domenica, sull’Aurelia tra il comune di Arenzano e l’inizio del comune di Genova all’altezza della galleria del Pizzo, sul lato del capoluogo ligure. Si è verificato un grosso distacco di materiale roccioso, con terra e massi che sono precipitati sulla carreggiata dal versante sovrastante coprendo entrambe le corsie di marcia. Sul posto i vigili del fuoco dalla centrale di Genova. In corso verifiche sulla presenza di eventuali mezzi coinvolti.

Gli interventi di soccorso e ripristino della viabilità dopo la frana sull’Aurelia tra Arenzano e Genova (foto LaPresse/Valentina Carosini)

Nell’area c’era già stata una frana

L’area in passato era già stata interessata da un precedente distacco franoso, dal lato del comune di Arenzano poi messo in sicurezza. Il versante franato è di circa 150 metri.