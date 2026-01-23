Accesso Archivi

venerdì 23 gennaio 2026

Morto Giuliano Spazzali, avvocato protagonista di ‘Mani Pulite’

LaPresse
E’ stato il legale di Sergio Cusani durante l’inchiesta

E’ morto a Milano, all’età di 87 anni, l’avvocato Giuliano Spazzali. Nato a Trieste il 1 gennaio 1939, è stato il legale di Sergio Cusani durante l’inchiesta Mani pulite, in particolare nel processo Enimont contro Bettino Craxi e altri; essendo il difensore di indagati dal pool milanese. Tra i primi a ricordare Spezzali, sui social, l’avvocato Gabriele Fuga che in un post ha scritto: “Ci ha lasciati Giuliano Spazzali: un grandissimo avvocato, un grande maestro”. 

