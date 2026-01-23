Camorra, a Napoli scuole di infanzia nel mirino delle cosche, 4 arresti: le immagini del blitz

Quattro arresti nella provincia di Napoli per tentata estorsione ai danni di un imprenditore di Acerra, titolare di una scuola dell’infanzia. Tra le quattro persone arrestate c’è anche Antonio Aloia, all’epoca dei fatti latitante, catturato il 25 dicembre dai Carabinieri a Gricignano di Aversa (Caserta).
Nei confronti dei quattro arrestati i militari del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna e della stazione di Acerra hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea, per il reato di tentata estorsione, aggravata dal metodo mafioso.
Secondo quanto ricostruito, tra i mesi di luglio e ottobre scorsi Aloia avrebbe ripetutamente minacciato l’imprenditore acerrano richiedendo il pagamento di somme di denaro per consentirgli di continuare a svolgere la propria attività lavorativa, evocando tra l’altro la propria appartenenza alla criminalità organizzata.