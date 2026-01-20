Torino, sfregia la compagna di 22 anni al volto: arrestato 38enne

Un uomo di 38 anni è stato arrestato per aver sfregiato al volto la sua compagna, una giovane donna di 22 anni, causandole lesioni permanenti. I carabinieri hanno fermato l’aggressore a Giaveno, in provincia di Torino. Lo scorso 11 gennaio i militari dell’Arma sono intervenuti in ospedale, allertati dai medici del pronto soccorso, dove la donna si era recata per farsi medicare. I due, secondo quanto ricostruito, avrebbero litigato per gelosia e la discussione sarebbe degenerata fino all’aggressione. Entrambi hanno precedenti di polizia.