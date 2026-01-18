Roma, sequestrato il Piper: nello storico locale rischi per l’evacuazione

Sigilli al Piper, storica discoteca in via Tagliamento a Roma. Il locale è stato sottoposto a sequestro preventivo, che dovrà essere convalidato dall’autorità giudiziaria. La decisione è arrivata dopo una serie di controlli della polizia, che avrebbero riscontrato, tra l’altro, modifiche strutturali all’impianto, assenza di certificazioni e rischi sotto il profilo dell’evacuazione.