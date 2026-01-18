Accesso Archivi

Accesso Archivi

domenica 18 gennaio 2026

Ultima ora

Roma, sequestrato il Piper: nello storico locale rischi per l’evacuazione

Roma, sequestrato il Piper: nello storico locale rischi per l’evacuazione
L’esterno del Piper in via Tagliamento a Roma (foto LaPresse/Valentina Stefanelli)
LaPresse
LaPresse

Sigilli nella discoteca dopo una serie di controlli della polizia

Sigilli al Piper, storica discoteca in via Tagliamento a Roma. Il locale è stato sottoposto a sequestro preventivo, che dovrà essere convalidato dall’autorità giudiziaria. La decisione è arrivata dopo una serie di controlli della polizia, che avrebbero riscontrato, tra l’altro, modifiche strutturali all’impianto, assenza di certificazioni e rischi sotto il profilo dell’evacuazione.

© Riproduzione Riservata